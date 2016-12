9 maggio 2015 Cessione Milan, Berlusconi a Mr Bee: "No a chi cerca popolarità" "Cerco capitali nuovi, ma sono prudente. Per me è come vendere la mia infanzia"

Dopo qualche giorno di silenzio, si torna a parlare della possibile cessione del Milan a cordate asiatiche. A frenare però è Silvio Berlusconi: "E' come vendere la mia infanzia. Cerco qualcuno che immetta capitali nella società. Sono prudente - ha dichiarato il patron rossonero in riferimento alla trattativa con Mr Bee -. Non vendo a chi cerca popolarità immediata. Sono sempre il presidente più vincente nella storia del calcio".

"Sono attento - ha aggiunto Berlusconi parlando all'emittente ligure Telenord - a scoprire le vere intenzioni di chi si offre di subentrare a me nell'azionariato del Milan. Sono pronto a fare un sacrificio e a staccarmi dal Milan, ma solo dopo aver verificato le reali intenzioni di chi vuole acquistare il club". E ancora: "Ho assunto la decisione di vedere nel panorama mondiale degli investitori se c'è qualcuno che possa portare capitali al Milan per consentire al club di essere competitivo come è stato nel passato. Io sono il presidente che nella storia del calcio ha vinto di più. Il Milan è ancora oggi la squadra più titolata al mondo, ma tutto e' cambiato per i livelli di spesa con l'entrata nel calcio dei principi arabi: questo ha fatto impazzire i costi. Oggi è impossibile per un italiano competere con questi. La mia famiglia, che ha sostenuto spese importanti, non è più adeguata a ciò che è necessario per essere competitivi ai massimi livelli". Il numero uno del Milan, poi, ha svelato un progetto: "Tranquillizzo i tifosi del Milan, lascerò la società solo se in buone mani. Se non dovessi vendere ho un progetto: una squadra di soli italiani. Il calcio italiano ha sbagliato ad aprire così tanto agli stranieri".