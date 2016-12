1 maggio 2015 Cessione Milan: attesa la decisione di Berlusconi Mr Bee è ottimista in vista dellʼincontro decisivo

E' stata un'altra giornata interlocutoria sul fronte della cessione del Milan. L'atteso incontro tra Silvio Berlusconi e Mr Bee è slittato a sabato quando, a meno di nuovi colpi di scena, il presidente rossonero dovrebbe comunicare la propria decisione a Bee Taechaubol. Il passaggio di proprietà dovrebbe comunque essere imminente: sul piatto 500 milioni per il 51% delle quote societarie. Intanto Barbara Berlusconi chiarisce: "Deciderà solo mio padre".

IL SOLE 24ORE SVELA LA BOZZA DELL'ACCORDOIl Sole 24 Ore anticipa la bozza dell'accordo, che definisce quasi raggiunto, tra Silvio Berlusconi e Mr. Bee. La valutazione del club rossonero, per il quale domani dovrebbe essere siglato un preliminare tra le parti cui dovrebbe seguire una trattativa più approfondita per disegnare la nuova governance del Milan, è di 950 milioni al netto del debito di 240 milioni. Mr Bee avrebbe, sempre secondo il Sole, il 51% mentre la famiglia Berlusconi manterrebbe il rimanente 49. Queste quote verrebbero poi diluite dalla quotazione prevista nel giro di un anno.

INFORMATA LA CORDATA CINESESecondo quanto riporta Milanews, la cordata cinese sarebbe stata informata in via ufficiale dello stato avanzato della trattativa con Mr Bee

NESSUN COMUNICATO IN ARRIVONon ci sarebbe nessun comunicato in arrivo da parte di Fininvest. Questo, però, non significa che Silvio Berlusconi non abbia dato l'ok per la cessione del Milan.

INDISCREZIONE GAZZETTA: BERLUSCONI AVREBBE DATO L'OKMr Bee è a un passo dall'acquisto del Milan e nel suo quartier generale c'è molto ottimismo. Pare, come riporta Gazzetta.it, che Silvio Berlusconi abbia dato il suo ok alla vendita del 51% del club. E' atteso il comunicato ufficiale che potrebbe arrivare già fra qualche ora.

DOMANI INCONTRO MR BEE-BERLUSCONILa chiamata di Silvio Berlusconi a Mr Bee, riferisce Sky, sarebbe arrivata. Il presidente non ha ancora comunicato la sua decisione al thailandese, ma gli avrebbe dato appuntamento a domani mattina ad Arcore.

BARBARA BERLUSCONI: NON MI SONO OPPOSTA ALLA CESSIONEL'enturage di Barbara Berlusconi smentisce categoricamente alcune ricostruzioni apparse sui media nella quali l'ad del Milan spingerebbe per non cedere il club. La dottoressa ha il bene del club e dei suoi tifosi, come unico interesse. Barbara Berlusconi si mantiene dunque equidistante rispetto agli scenari di eventuale cessione (parziale o totale) o di mantenimento del club da parte di Fininvest anche perché l'unica persona che deciderå sul futuro del Milan è, come sempre accaduto in questi 29 anni, il presidente Silvio Berlusconi.

PESSIMISMO MR BEE E ABBIGLIAMENTO CASUALC'è pessimismo nell'entourage di Mr Bee: l'incontro con Silvio Berlusconi è destinato a slittare ancora. Intanto il broker thailandese è sceso nell'hall dell'hotel con un abbigliamento casual, via cravatta e abito. Segno che l'attesa è spamosdica e il secondo vertice in programma ad Arcore è lontano.

GALLIANI LASCIA ARCOREPoco dopo le 16, Adriano Galliani ha lasciato la residenza di Arcore dopo aver pranzato con Silvio Berlusconi. Ore decisive per la cessione del Milan.

MR BEE SCOCCIATO: VAN PRONTO ALLA PARTENZAIl van di Mr Bee è pronto a partire nuovamente, questa volta direzione Arcore. Il mezzo che sta accompagnando in questi giorni il broker thailandese è parcheggiato vicino all'uscita secondaria dell'hotel Park Hyatt. Se Taechaubol lasciasse l'albergo sarebbe solo per raggiungere Arcore visto che le visite programmate per oggi sono state esaurite. Lo staff di Mr Bee lo descrive scocciato per l'attesa dopo aver presentato tutte le garanzie richieste. Si attende la telefonata di Berlusconi.

LA LUNGA ATTESA DI MR BEEMr Bee si trova nell'hotel dove alloggia, il Park Hyatt, in attesa della decisione di Silvio Berlusconi. Risposta all'offerta che dovrebbe arrivare in serata.

DEADLINE ENTRO OGGI: SABATO MR BEE RIPARTIRA'Se una decisione verrà presa, probabilmente sarà entro la serata. La stanza prenotata da Mr Bee nell'hotel in centro a Milano è infatti riservata al broker fino a questa notte. Nella mattinata di sabato il broker thailandese lascerà la città.

IL BROKER AL RISTORANTE DA 12 EURO #MrBee al ristorante da 12 euro con menù fisso http://t.co/NWBy0MRXAa pic.twitter.com/Ko9W1Api4A — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) 1 Maggio 2015

MR BEE, PRANZO FINITOAlle 13:40 Mr Bee ha lasciato il ristorante cinese dove era a pranzo nel centro della città. Ecco la foto dell'inviato di Premium Sport, Marco Francioso.

MR BEE A PRANZO IN CENTROMr Bee a pranzo in centro vicino a Palazzo Reale, precisamente al Giardino di Giada, ristorante cinese.

AD ARCORE E' ARRIVATO GALLIANIAlle 12:35 è arrivato ad Arcore Adriano Galliani.

FACCIA A FACCIA CON BERLUSCONI IN SERATAL'incontro tra Berlusconi e Mr Bee non dovrebbe essere a pranzo. Probabile che avvenga in serata più che nel pomeriggio.

MR BEE VIA IN AUTODopo essere uscito da suo hotel intorno alle 11:50, Mr Bee è tornato intorno a mezzogiorno per poi uscire di nuovo 10 minuti dopo, ma questa volta con l'auto.

INCONTRO CASUALE TRA MR BEE E BARBARA BERLUSCONIIeri sera c'è stato un incontro tra Mr Bee e Barbara Berlusconi in un ristorante di Milano. Il tutto, però, è stato casuale.

LA PRIMA FOTO DELLA GIORNATAMr Bee è uscito dal suo albergo milanese. Ecco la foto

CONFALONIERI: "DECIDE BERLUSCONI"Altre parole di Fedele Confalonieri all'apertura di Expo 2015: "Tutto è nelle mani di Berlusconi senior, se vende la squadra lo decide lui".

CONFALONIERI: "PIANGIAMO VA...""Il futuro del Milan? Lasciamo stare, piangiamo va...": così Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, ha liquidato i cronisti che gli chiedevano un commento sul futuro societario dei rossoneri, al suo arrivo alla cerimonia di inaugurazione di Expo.

COLAZIONE E POI PARTENZAIl broker thailandese ha fatto colazione potrebbe partire, alla volta di Arcore, intorno alle 12.

ARRIVATO IL VAN DI MR BEEIl van nero che, in questi giorni, ha accompagnato sempre Mr Bee, è arrivato all'Hyatt Park Hotel. A Breve, dunque, il broker thailandese dovrebbe uscire.

FACCIA A FACCIA A ORA DI PRANZOL'atteso incontro tra Berlusconi e Mr Bee, doverebbe svolgersi a Villa San Martino ad Arcore, intorno all'ora di pranzo.

ATTESO L'INCONTRO CON BERLUSCONIMr Bee non è ancora uscito dal suo hotel milanese. Ma è molto probabile che in mattinata veda Silvio Berlusconi per fare il punto della situazione.

IL RUOLO DI BARBARA BERLUSCONITanti ancora i dubbi della proprietà rossonera. Dubbi legati soprattutto al ruolo, scrivono i giornali, che avrà Barbara Berlusconi. La figlia del patron ha avuto un ruolo importante per il progetto, che ora ha il primo sì, del nuovo stadio del Milan che sorgerà in zona Portello.

SERATA IN UN NOTO LOCALE MILANESEDopo una giornata passata ad attendere una telefonata di Berlusconi, Mr Bee ha scelto di rilassarsi in un noto locale milanese con alcuni amici.

TUTTO PRONTO PER LA CONFERENZA STAMPAIeri era tutto pronto per la conferenza stampa nella quale Mr Bee avrebbe annunciato l'acquisto del Milan. Nel suo lussuoso hotel milanese era stato tutto apparecchiato per l'arrivo dei giornalisti. Poi, però, la marcia indietro.

