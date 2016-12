Cessione Milan, altra cordata cinese

23:19 - C'è un altro gruppo di imprenditori cinesi pronti a investire sul Milan. Lo riporta Il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano di via Solferino, infatti, dopo Bee Taechaubol e Richard Lee, si è fatta avanti una cordata portata avanti da Fu Yixiang, vicepresidente della Camera di Commercio Itala-Cina che in questi giorni si era esposto non poco. Le trattative, tuttavia, sembrano essere ancora livello embrionale.

"Rappresento un gruppo di imprenditori che hanno già fatto pervenire a Berlusconi una manifestazione di interesse. Non posso rivelare la loro identità perché siamo ancora in attesa di una convocazione", aveva detto Fu Yixiang che poi si era soffermato sulla "portata" di questa operazione. Un'operazione che porterebbe 10mila tifosi in più a San Siro. Non solo "soldi" quindi, ma anche e soprattutto marketing.

Per quanto riguarda, invece, gli altri due imprenditori interessanti al club di Berlusconi, sempre il Corriere, parla di trattative che sono in fase di stallo. Su Richard Lee, sembra che Wanda Group di Wang Jianlin si sia sfilato da questo gruppo e che dunque non sia più interessato ad entrare nel club milanista. Ci sono invece diversi dubbi sul fatto che la cordata guidata dal thailandese Mr.Bee possa effettivamente presentare le lettere di credito dopo la due diligence.