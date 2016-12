Cessione Inter, Moratti: "Possibili novità con i cinesi di Suning, io mantengo il mio 30%"

Mentre Thohir è volato in Cina per chiudere la trattativa, dall'Italia parla Massimo Moratti e annuncia - per quanto con molta cautela - possibili svolte nella trattativa con il Gruppo Suning . A margine di una conferenza del Centro sportivo italiano (Csi), nella sala Giunta del Coni a Roma, l'ex presidente dell'Inter ha infatti affermato: “Può darsi che ci siano novità a breve, ma questo lo sanno più loro” ha poi subito precisato riferendosi all'attuale proprietà.

Nessuna novità invece per quanto concerne la sua posizione azionaria interna al club: “Se mantengo il mio 30%? Per il momento sì, sono ancora dentro. Ma escludo un mio ritorno da presidente". Poi un commento, favorevole, sulla gestione Thohir: "Se mi aspettavo qualcosa in più da lui? No, tutt’altro. A livello umano Thohir è gentilissimo con me e fra noi c’è un rapporto molto buono, ma in ambito calcistico si fa fatica a inserirsi in Italia e si fatica a crescere. Mi sembra che sia lo stesso anche per altre grandi squadre. Non è un momento facile ma bisogna dargli tempo e con pazienza vedremo i risultati”.