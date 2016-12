Cesena-Sampdoria 1-1, Sinisa salvato da un autogol di Nica

18:34 - Finisce 1-1 tra Cesena e Samp. Primo tempo segnato da una sola grande occasione per Eder che mette fuori di testa. Nella ripresa (14') Cesena avanti con l'ex Lucchini che raccoglie una respinta corta di Romero su un suo colpo di testa. La Samp reagisce e trova il pareggio con un'autorete di Nica, entrato da tre minuti in campo, che mette dentro un cross di Soriano. Nel finale palo colpito da Sansone e occasionissima sprecata da Bergessio.

LA PARTITA

Cesena a caccia di punti salvezza con il tandem in attacco Defrel-Hugo Almeida. Mihajlovic si affida al collaudato tridente composto da Eder, Gabbiadini e Okaka per inseguire il sogno Champions.



Come accaduto in altre partite, il Cesena parte con un atteggiamento attendistico. Nei primissimi minuti il possesso palla è della Samp ma le prime occasioni sono per i padroni di casa: prima Hugo Almeida mette a lato di testa (ma era in fuorigioco) poi è Defrel a sparare fuori un sinistro. La Samp guadagna un paio di punizioni interessanti ma gli schemi dei blucerchiati, solitamente letali, non riescono. Intorno al 15' è il Cesena a prendere coraggio: Bisoli alza il baricentro e Brienza si rende pericoloso dopo uno scambio volante con Hugo Almeida. Ottima, però, la chiusura di Regini in scivolata. Risponde Eder (26') che di testa non sfrutta un ottimo cross di Soriano. La gara scivola via senza troppe emozioni: sembrano divertirsi di più quelli che in tribuna stanno guardando il match con Ferrero. La Samp ci prova da fuori con Gabbiadini (30') e Soriano (36') ma nessuno inquadra la porta. In mancanza di azioni da gol, il pubblico di Cesena se la prende con l'arbitro per un contatto in area tra Regini e Defrel. Prima del fischio finale punizione pericolosa per la Samp dal limite. I tifosi ospiti intonano "Manolo gonfia la rete" ma calcia Eder che mette la palla di poco a lato. Complessivamente, nel primo tempo meglio il Cesena.



La ripresa sembra cominciare come era finito il primo tempo: Obiang calcia da fuori ma non trova la porta. Ma è l'attaccante della nazionale Okaka (3') a dare la scossa con un pregevole colpo di tacco su invito di Soriano: Leali risponde con un miracolo. Un minuto dopo arriva anche il primo tiro in porta del Cesena con un sinistro centrale di Hugo Almeida respinto con i pugni da Romero. Al 6' Samp ancora pericolosa: Gabbiadini appoggia per Eder che con il sinitro di prima intenzione scheggia il palo. Dopo un gol (giustamente) annullato a Okaka per fuorigioco, arriva a sopresa il vantaggio dei romagnoli al 14'. Soriano stende ingenuamente Defrel sul lato sinistro dell'area. Il piede di Brienza è caldo e la difesa della Samp piuttosto ferma: sul cross irrompe Lucchini che colpisce di testa e mette dentro sulla respinta corta di Romero. Il capitano del Cesena, da buon ex, non esulta. Alla Samp servono 4 minuti per elaborare lo svantaggio. Poi la squadra di Mihajlovic carica a testa bassa, anche se il Cesena si difende in modo ordinato. Eder ci prova dal limite (25') e Leali blocca. Ma la svolta della partita c'è stata un minuto prima: Perico, tra i migliori dei suoi, si infortuna. Al suo posto entra il 21enne romeno Nica che, tre minuti dopo l'ingresso in campo (31'), mette alle spalle di Leali un cross basso di Soriano. La partita si fa divertente. Cascione (34') colpisce l'incrocio dei pali su calcio di punizione e la Samp risponde prima con Obiang (tiro deviato in angolo) e poi con Sansone, entrato per Gabbiadini, che di sinistro coglie il palo a Leali battuto. All'86' Gonzalo Bergessio, messo davanti alla porta da Okaka, spreca una grande occasione calciando su Leali.

LE PAGELLE

Leali 7 - Inoperoso nel primo tempo, l'erede designato di Buffon si fa trovare prontissimo quando la Samp comincia a centrare la porta. Grande riflesso sul colpo di tacco ravvicinato di Okaka. Poi un intervento tutto potenza e tecnica ancora sull'attaccante ex Roma quando si allunga sulla sua sinistra. Prodigiosa, infine, l'uscita su Bergessio a 4 minuti dal termine.



Brienza 6,5 - Parte trequartista ma trova più spazio sulla fascia destra, dove riesce a dare fastidio a Regini. Nel primo tempo è il più intraprendente in campo. Ottima la punizione che dà origine al gol segnato da Lucchini. Lascia il campo esausto.



Okaka 7 - Il gol con la Nazionale gli ha dato fiducia. Stefano Okaka sembra finalmente un giocatore convinto dei propri mezzi e riesce a tenere in scacco la difesa del Cesena. Nella ripresa sfiora il gol-gioiello con il tacco (aveva già segnato così con la Roma) e non trova la rete in un'altra occasione solamente per 'colpa' di uno strepitoso Leali. Nel finale serve una palla d'oro a Bergessio. Ma in porta c'è sempre Leali...



Gabbiadini 5,5 - In ombra nel primo tempo come il resto della Sampdoria. Ma nel secondo tempo, quando Eder e Okaka salgono di tono, lui non riesce a dare una svolta alla sua partita. Si fa vedere solamente per una sponda per Eder che con il sinistro scheggia il palo.



Soriano 6,5 - L'altro 'reduce' dell'ultima spedizione azzurra garantisce solidità e inserimenti a centrocampo. Nei primi 45' sono praticamente solo 'legnate'. Quando serve una spinta in più in attacco, Soriano si fa trovare pronto e mette dentro la palla che lo sfortunato Nica mette alle spalle di Leali.

IL TABELLINO

CESENA-SAMPDORIA 1-1

Cesena (4-3-2-1): Leali 7; Perico 6,5 (28' st Nica 5), Capelli 6 (11' st Volta 6), Lucchini 7, Mazzotta 6; Carbonero 5,5, Cascione 6, Giorgi 6; Defrel 5,5, Brienza 6,5 (37' st Djuric sv); Hugo Almeida 5,5

A disp.: Agliardi, Bressan, Krajnc, Magnusson, De Feudis, Coppola, Valzania, Zé Eduardo, Succi

All.: Bisoli 6,5

Sampdoria (4-3-3): Romero 6; De Silvestri 5,5, Gastaldello 6, Silvestre 6, Regini 5,5; Soriano 6,5, Palombo 6, Obiang 6; Gabbiadini 5,5 (26' st G. Sansone 6,5), Okaka 7, Eder 6,5 (35' st Bergessio 5)

A disp.: Da Costa, Fornasier, Romagnoli, Cacciatore, Duncan, Marchionni, Krsticic, Rizzo, Fedato, Wszolek

All.: Mihajlovic 6

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 14' st Lucchini (C), 31' st autogol Nica (S)

Ammoniti: Brienza (C), Capelli (C)

Espulsi: -

Note: -