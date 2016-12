Cesena-Napoli 1-4: Callejon-Higuain non perdonano

12:19 - Cesena-Napoli 1-4. I gol nel primo tempo di Callejon (28') e Higuain (41'). Nella ripresa, autorete di Capelli (19'), bis di Higuain (27'), infine Brienza al 30'. E il Napoli si tiene stretto il terzo posto, assieme alla Lazio, nell'attesa della grande sfida di domenica al San Paolo, contro la Juventus. Per il Cesena, l'ultima posizione in classifica che ora divide con il Parma, e prospettive assai complicate.

LA PARTITA

Callejon verso la mezz'ora, svelto a risolvere una mezza mischia. Higuain sul finire del primo tempo, dall'alto del suo carisma di grande centravanti. L'uno-due del Napoli è la brutale sentenza scritta a metà partita, e senza cercare chissà quali prove d'orchestra. Benitez ha i suoi uomini forti, e se anche Hamsik trova -e li trova- momenti di alta ispirazione, il gioco è fatto. Si lascia sfogare il Cesena, che ci prova con Brienza prima e Hugo Almeida poi. E al primo impatto con la porta avversaria, non si perdona.

Cesena-Napoli funziona così, con quei modi spietati e brutali di un Napoli reduce dalla Supercoppa (d'Italia) che ha cambiato gli umori: dentro e soprattutto intorno. L'obbligo dei tre punti, per non farsi scappare Lazio e terzo posto, è un imperativo che cancella le scorie di fatica, feste e anche dolore (la morte di Pino Daniele, qui celebrata come si deve col minuto di silenzio).

Benitez si sceglie qualche novità, visto che la prossima tappa sarà Napoli-Juve. A riposo Koulibaly, De Guzman preferito a Mertens, un meccanismo da rimettere in moto dinanzi al Cesena che ha una fame disperata di punti, e dei limiti che ben si conoscono.

Sulle prime si direbbe che agli azzurri manchi qualcosa: non distratti, ma un ritmo-gara al di sotto delle necessità. Tant'è che il colpo di testa di Brienza (15') è a un passo dal gol (parata di Rafael) e il bis di Hugo Almeida al 28' finisce tra le braccia del portiere del Napoli. Ma di fronte a questo secondo "spavento", ecco subito (29') la giocata in tandem Higuain-Hamsik: pallone che la difesa del Cesena rinvia malamente, si avventa Callejon e il suo destro non perdona.

La ricerca di un qualcosa, da parte cesenate, non regge l'impatto. E la facilità con la quale il Napoli trova il raddoppio al 41' ne è l'emblema: rilancio di Rafael verso Hamsik a centrocampo, assist in verticale per Higuain, il tutto senza tracce di difesa avversaria: el Pipita scatta, scansa Leali ed è 2-0. Lucchini prova a salvare, tentativo disperato e vano, finendo col ginocchio contro il palo. Sarà poi costretto alla resa.

Ripresa. E il copione si ripete. Il Cesena lavora e lavora nel tentativo di scovare il gol-speranza: ci prova Brienza, ci prova ancora Hugo Almeida: qualcosa accade attorno a Rafael, ma all'impatto cone le ripartenze degli uomini forti del Napoli non si regge. Al 22' Higuain rifinisce per Hamsik, il diagonale è perfetto, forse finirebbe sul palo, o fuori, o in gol. A risolvere ci pensa Capelli in scivolata: tocca a lui siglare la rete dello 0-3.

Per procedere poi con la rete dello 0-4 di Higuain al 27' st, oramai le linee di difesa del Cesena non saltate. E vestire di troppo (troppi gol) una partita che Brienza al 30', da fuori area, colora con quel pallido sorriso per dire: ci siamo anche noi. Niente di che: ammesso che l'1-4 sia meno amaro di uno 0-4.



LE PAGELLE

Capelli 5 - Un quasi rigore (tocco di mano) gli viene condonato nel primo tempo. Quell'autogol, poi, è un rischio che si prende: voleva salvarsi dallo 0-3, invece l'ha siglato lui.

Lucchini 5,5 - C'è Higuain che lo tormenta, non poco. In scivolata tenta di salvare la rete dello 0-2, ma rimedia solo una tremenda botta: costretto a uscire.

Brienza 6,5 - Segna il gol vessillo del Cesena, una volta lo sfiora sullo 0-0, un'altra lo accarezza sullo 0-2. Il più positivo dei suoi.

Rafael 6,5 - Il 4-1 del Napoli non rende l'idea di quanto ha fatto Rafael: parata decisiva su Brienza sullo 0-0.

Maggio 6,5 - Partita dopo partita, sta ritrovando lo spirito dei giorni migliori.

Gargano 6,5 - Ha una gran voglia di correre e combattere, e per un'ora regge al massimo delle energie.

Callejon 7 - Ha il merito di infilarsi nella difesa del Cesena e siglare, di forza e classe, la rete dell'1-0.

Hamsik 7 - Che siano finiti i mesi della sofferenza? Qualcosa di buono si era già visto sul finire dell'autunno. La prova di Cesena ne è fedele testimone: il ritorno di Marek, significa molto per il Napoli.

De Guzman 6 - Preferito a Mertens, non brilla come ci si attende. Ma ci sono gli altri che fanno per lui.

Higuain 8 - Oseremmo dire: perfetto. Segna due gol magnifici gol, procura l'azione della rete di Callejon, offre a Hamsik l'assist del 3-0 (pallone poi deviato da Capelli).



IL TABELLINO

CESENA-NAPOLI 1-4

Cesena (3-5-1-1): Leali 5,5; Capelli 5, Lucchini 5,5 (1' st Rodriguez 6), Magnusson 5,5; Giorgi 5 Valzania 6 (34' st Volta sv), Ze Eduardo 5,5, Cascione 5 (24' st Carbonero 6), Mazzotta 6; Brienza 6,5; Hugo Almeida 6. A disp. Agliardi, Nica, Krajnc, Iglio, Garritano, Cazzola, Djuric, De Feudis, Succi. All. Di Carlo 5,5

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6,5; Maggio 6,5, Albiol 6, Henrique 6, Britos 6; Lopez 6,5, Gargano 6,5 (22' st Jorginho 6); Callejon 7 (39' st Radosevic sv), Hamsik 7, De Guzman 6 (18' st Mertens 6,5); Higuain 8. A disp. Andujar, Colombo, Mesto, Koulibaly, Strinic, Inler, Zapata. All. Benitez 7

Arbitro: Massa

Marcatori: 29' Callejon (N), 41' Higuain (N), 19' st Capelli, autogol (C), 27' st Higuain (N), 30' st Brienza (C)

Ammoniti: Capelli, Ze Eduardo (C), Gargano, Henrique (N)

Espulsi: --

Note: --