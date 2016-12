Cesena-Milan 1-1, Rami risponde a Succi

18:02 - Secondo pareggio consecutivo in rimonta per il Milan di Inzaghi che nella quinta giornata di Serie A non va oltre l'1-1 sul campo del Cesena. Sotto dopo dieci minuti per il gol di Succi, complice un intervento goffo di Abbiati, i rossoneri pareggiano al 19' con Rami sugli sviluppo di un calcio d'angolo. Honda e Bonaventura impegnano Leali, ma al 73' viene l'espulsione di Zapata limita l'azione del Milan che sale a quota otto punti in classifica.

Dopo cinque giornate l'entusiasmo "alla Pippo" è già svanito in casa Milan. Contro il Cesena è arrivato il secondo pareggio consecutivo in casa di una neopromossa con i rossoneri traditi dal proprio attacco pur confermando la vulnerabilità difensiva. Questa volta tutti gli occhi e le ire dei tifosi finiranno addosso alle spalle larghissime di Christian Abbiati, fiacco e lento in occasione del gol di Succi per il vantaggio romagnolo. L'1-1 quasi immediato di Rami sembrava dar vita a un'altra partita, ma Inzaghilandia questa volta è durata un tempo e senza il suo aspetto più divertente: il gol.

A deludere è stata proprio la ripresa del Milan, a ritmo blando in mezzo al campo dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo. Dopo la doccia gelata di Succi al 10', bravo a ribadire in rete una respinta ignobile di Abbiati sul tiro di Marilungo nell'unica occasione bianconera, i rossoneri hanno schiacciato l'acceleratore creando palle-gol in serie trascinati da Bonaventura e dal diesel Menez. Il gol è arrivato al 19' da azione d'angolo con Rami bravo a svettare in mezzo all'area, ma fino all'intervallo la sensazione sembrava essere di una partita in discesa per il Milan con Honda e Bonaventura divisi dal gol solo da centimetri, così come Torres.

Sembrava, appunto. Nel secondo tempo l'unica vera occasione se l'è creata De Sciglio con un tiro dal limite dell'area, con un Cesena che lentamente è stato capace di riprendere campo e spaventare l'altissima difesa rossonera con ficcanti contropiedi. Vittima eccellente Cristian Zapata, espulso al 73' per fallo da ultimo uomo su Defrel lanciato a rete. Gli spaventi per Abbiati e soci non mancano, latitano invece le accelerazioni di Menez e Torres, sostituito da Pazzini, con la partita che si trascina stancamente al fischio finale. La festa, insomma, è tutta del Cesena che continua a fare punti al Manuzzi, mentre per il Milan sembra essere l'alba di una nuova depressione. Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa, il passaggio al 4-2-3-1 è un inizio ma non è la soluzione di tutti i mali.



LE PAGELLE

Abbiati 4,5 - Inzaghi alla vigilia ha dichiarato che trovare un colpevole ogni volta è sempre brutto. Impossibile però non puntare il dito contro la goffa respinta sul tiro di Marilungo in occasione del gol di Succi. Pippo coi portieri non è proprio fortunato.

Cascione 6,5 - In mezzo al campo nel primo e come mezz'ala nel secondo è una presenza costante nel gioco bianconero. Distrugge e crea con la stessa semplicità, perdendo di lucidità sottoporta. Normale.

Torres 5,5 - Ha pochi palloni giocabili e su uno di quelli Renzetti gli asporta una caviglia. Lo intimidisce e perde di concentrazione e cattiveria agonistica. Zero tiri in porta

Succi 6,5 - Torna a giocare da titolare e trova il gol che vale un pareggio importante, da capitano.

Menez 6 - Nel primo tempo quando si accende la macchina Milan gira alla grande. Perde velocità e ritmo molto velocemente e il resto è andato da sé



IL TABELLINO

CESENA-MILAN 1-1

Cesena (4-3-1-2): Leali 6,5; Capelli 6 (27' st Perico 6), Lucchini 6,5, Volta 6, Renzetti 6,5; Zè Eduardo 5,5 (1' st De Feudis 6,5), Cascione 6,5, Coppola 6; Brienza 6,5; Succi 6,5 (17' st Defrel 6,5), Marilungo 6. A disp.: Agliardi, Bressan, Nica, Valzania, Magnusson, Krajnc, Mazzotta, Carbonero, Garritano, Rodriguez, Djuric. All.: Bisoli 6,5

Milan (4-2-3-1): Abbiati 4,5; Abate 6,5, Rami 6,5, Zapata 5,5, De Sciglio 6; Poli 6 (26' st Essien 5), De Jong 5,5; Honda 5,5 (30' st Alex 6), Menez 6, Bonaventura 6; Torres 5,5 (26' st Pazzini 5). A disp.: Agazzi, Gori, Bonera, Mexes, Albertazzi, Armero, Muntari, El Shaarawy, Niang. All.: Inzaghi 5,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 10' Succi (C), 19' Rami (M)

Ammoniti: Coppola, Cascione, Renzetti. De Feudis (C); Bonaventura, De Jong (M)

Espulsi: 28' st Zapata (M) per gioco scorretto