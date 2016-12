Cesena, Lugaresi tuona: "Mazzoleni? Un poveretto"

11:11 - Giorgio Lugaresi, presidente del Cesena, si è sfogato prima su Facebook e poi alla trasmissione "La moviola e' uguale per tutti" di Sportmediaset, con un duro attacco nei confronti di Paolo Mazzoleni, arbitro di Cesena-Inter. "Cesena-Inter 10 a 0 per il gioco espresso; per l'intensità e la voglia mostrata da tutti i nostri ragazzi; per l'onestà dei comportamenti in campo; per la pazienza alle loro continue provocazioni; per la tenuta atletica; per le qualità dei singoli; per l'acume tattico del Mister e per le sue parole in Sala Stampa; per il nostro pubblico, numerosissimo e civilmente sportivo. Orgoglioso della nostra Squadra! Forza Cesena, manterremo questa categoria che ci appartiene!! PS: l'arbitro? Un poveretto"



L'INTERVENTO A "LA MOVIOLA E' UGUALE PER TUTTI"

Concetti ribaditi e addirittura rincarati nell'intervento a La Moviola è uguale per tutti di Sportmediaset: "L'espressione 'poveretto' in Romagna la si usa in maniera ironica, per indicare una persona che fa le cose con leggerezza e senza rispetto per gli altri. Vedere tanta arroganza verso i nostri giocatori mi ha fatto pensare a un bullo che fa il gradasso coi più deboli e il debole con i forti. La mia famiglia è nel calcio da piu di 40 anni, sappiamo riconoscere gli atteggiamenti arroganti degli arbitri. Se due giocatori bisticciavano, Mazzoleni interveniva solo su quello del Cesena. E poi si mette a dare del 'lei' al nostro team manager (Treossi, espulso nell'intervallo)... Ma come? Sono stati colleghi e si conoscono da 20 anni..."



Sulla squalifica di Leali: "Leali ha detto una parola pesante mentre usciva, rilevata dal quarto uomo che si è guardato bene dal comprendere il momento e lo stato d'animo del ragazzo. Treossi gli ha solo detto 'guarda che secondo me hai sbagliato, Palacio andava verso l'esterno, non c'era espulsione'... Mazzoleni ha mandato il quarto uomo a dirgli di non rientrare dopo l'intervallo. Non voglio cadere dal pero, so che verso certe societá ci sono sudditanza e un certo riguardo. Noi però veniamo da anni delicati, la societá stava per scomparire, e allora pretendiamo rispetto. Capiamo di non poter avere le stesse attenzioni riservate alle big, ma il rispetto per noi e per il pubblico lo pretendiamo. Non discuto Mazzoleni dal punto di vista tecnico, è anche un internazionale, ma ci sono arbitri che quando dirigono le provinciali hanno questa arroganza. Non mi va bene! Moviola in campo? No, io sono comunque contrario".