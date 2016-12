Cesena: esonerato Bisoli, al suo posto Di Carlo

00:20 - E' costata cara a Pierpaolo Bisoli la sconfitta del Cesena contro l'Atalanta. Il giorno dopo la rimonta dei bergamaschi, infatti, la società bianconera ha deciso di esonerare l'allenatore e il suo staff. Bisoli in questa stagione ha ottenuto solo 8 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e otto sconfitte, che lasciano la squadra al penultimo posto in classifica. Al posto di Bisoli arriva Mimmo Di Carlo.

"L’A.C. Cesena comunica che, in data odierna, l’allenatore Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico. La Società, nella figura del Presidente Lugaresi, dei Vicepresidenti Pransani e Urbini, dei membri del CdA e dei componenti dell’area tecnica, ringrazia Bisoli e il suo staff per il rapporto di stima reciproca instaurato e per l’operato svolto in questi anni, coincisi con una salvezza straordinaria e una cavalcata nella massima serie che rimarranno nella storia", il comunicato del club romagnolo. Bisoli è il terzo allenatore di Serie A esonerato nella stagione in corso. Prima di lui, a far le valigie erano stati il 14 novembre l'ex Inter Walter Mazzarri e, il 19 ottobre, Eugenio Corini, esonerato dal Chievo, che lo ha sostituito con Rolando Maran. Un anno fa, più o meno nello stesso periodo, le panchine saltate in Serie A erano state ben nove.