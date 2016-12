Cesena: Defrel alle buste, 51mila euro per i dipendenti del Parma

Nonostante il Parma sia fallito, il Cesena ha deciso di presentare ugualmente la busta per Gregoire Defrel, attaccante francese che era in comproprietà tra i due club. Come preannunciato in giornata dal ds Rino Foschi, il club romagnolo ha inserito in busta 51 mila euro che saranno destinati ai dipendenti del club ducale che sono rimasti disoccupati in seguito al fallimento. Il giocatore non rimarrà in Romagna e verrà ceduto al miglior offerente.