Cerci-Torres, che destino: debutto contro il Real Madrid 

14:41 - Scherzo del destino: Alessio Cerci e Fernando Torres debutteranno con le nuove maglie contro il Real Madrid. Il neo rossonero potrebbe essere già a Dubai in ritiro agli ordini di Pippo Inzaghi e giocare un spezzone dell'amichevole contro i Merengues del 30 dicembre che Premium Calcio trasmetterà in diretta a partire dalle 17. Mentre El Niño è pronto a rivestire la casacca dei Colchoneros il 7 gennaio nel derby di Madrid di Coppa del Re. Carlo Ancelotti tiene dunque a "Battesimo" Cerci e Torres, non male come "padrino"...