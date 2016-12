Cerci, furto in auto: bottino da 100mila euro!

Furto in pieno giorno nell'auto del calciatore del Milan, Alessio Cerci, a Trinità dei Monti, nel centro storico di Roma. E' accaduto ieri pomeriggio. Secondo quanto si è appreso, il giocatore, di rientro dal viaggio di nozze, ha parcheggiato la sua Porsche per fare una passeggiata in centro con la moglie. I ladri - come riportato oggi anche da alcuni quotidiani - hanno rotto il finestrino ed aperto il portabagagli rubando una valigia con all'interno vestiti e gioielli.

Il bottino, secondo quanto si è appreso, ammonterebbe a circa 100 mila euro. Il calciatore ha presentato denuncia ai Carabinieri di San Lorenzo in Lucina che indagano sulla vicenda. Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo investigativo di Roma.