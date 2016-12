Cerci fra Inter e Milan: a chi serve di più?

09:21 - Alessio Cerci: per Pippo Inzaghi o Roberto Mancini? Il Natale e l'Anno Nuovo si portano appresso questo intrigo di mercato molto milanese, anzi: solo milanese. E le ultime ce le racconta "The Guardian". Secondo il quale sono accadute due cose, nelle ultime ore: il Chelsea ha detto no al Milan che aveva chiesto di rescindere consensualmente il contratto di prestito di Torres al club rossonero; il Milan ha (ri)parlato con l'Atletico Madrid per la disponibilità a trasferire lo spagnolo, che però ha un ingaggio troppo alto; e con la "carta" Torres, Galliani conta di portare Cerci agli ordini di Inzaghi.

Chi la spunterà fra Milan e Inter in questo derby di inizio 2015? Vediamo.

A chi serve di più. Cerci serve di più all'Inter. Appena arrivato, Mancini si è speso pià volte per l'ex granata. "A quest'Inter servono due giocatori di alto livello sulle fasce". La squadra, lì, è carente: lo sapeva anche Mazzarri. Inzaghi voleva Cerci in estate: poi è arrivato Bonaventura, non esattamente un ripiego, anzi! Ovvio che con Cerci il Milan sarebbe ancora più forte.

Chi ha euro da investire. Inter e Milan, ufficialmente, non hanno soldi da investire sul mercato di gennaio. L'Inter è sotto la scure dell'Uefa, il Milan ha le sue ragioni di bilancio. Il prestito di Cerci è una bella idea: ma non per l'Atletico che lo ha pagato 18 milioni. Il Milan ha la carta Torres. L'Inter potrebbe proporre Guarin.

Cosa e chi preferisce Cerci. Parlare di preferenze, per l'ex granata, è fuori luogo? Non proprio. Il fascino delle due destinazioni per lui ha questa valenza: nell'Inter sarebbe sicuro titolare nonché leader; nel Milan, la concorrenza con Honda, Bonaventura, El Shaarawy e in parte Menez è forte, sì. Ma Honda va in Coppa d'Asia e il Faraone, bah...