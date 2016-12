Cerci a Tiki Taka: "Juve, col Bayern serve un'impresa"

Ai microfoni di Tiki Taka, Alessio Cerci ha parlato di Bayern Monaco-Juventus . "Per i bianconeri sarà molto difficile perché il Bayern in questo momento, dopo il Barcellona, è la squadra più forte d'Europa - ha spiegato -. La Juve per passare dovrà fare un'impresa". Su Ibrahimovic e la sua frase sulla Torre Eiffel: "Io amo Ibra come giocatore. Si può discutere il suo carattere magari ma come calciatore è uno dei primi cinque al mondo".

Una battuta sulle sensazioni di giocare un match come quello dell'Allianz Arena di mercoledì sera. "Subentra un po' d'ansia perché sono partite emozionanti e uniche da vivere. Tutti sognano di giocare questo tipo di match, bisogna essere bravi a rimanere sereni"



Domenica c'è il derby Torino-Juve e il tifo di Cerci è tutto per i suoi ex compagni granata, a cui domenica ha dato un dispiacere segnando due gol. "Il Torino nel derby potrebbe sfruttare la gara europea della Juventus? Difficile perché comunque la Juve ha una rosa ampia e può girare molti giocatori - ha spiegato il genoano -. Sarà dura per i granata perché vengono da un momento delicato: io farò il tifo per loro, se lo meritano. Per i tifosi è la partita più importante dell'anno ed è sentita tantissimo da tutta la città. L'anno scorso il Torino ha vinto dopo tantissimi anni, io ho sentito i miei ex compagni che erano felicissimi".





Donnarumma è un predestinato? "Si, io spesso quando parlavo con i miei amici dicevo che avevamo un portiere fortissimo. Quando veniva ad allenarsi con noi faceva delle parate incredibili. E' un bravissimo ragazzo con molto talento e con tantissima voglia di lavorare: avrà un grande futuro".

Buffon condiziona un attaccante? "Quando te lo trovi di fronte non è mai facile fargli gol: se segni vale doppio. Lui è un super campione ma è anche agevolato da una grande difesa. In Nazionale lui parla spesso con i più giovani, li aiuta molto. E' una persona splendida".

La doppietta contro il Torino e contro Ventura? "E' stata una giornata straordinaria, a parte i due gol, è stata emozionante perché ho ritrovato tutti i miei compagni. Una domenica indimenticabile. Con Ventura c'è un rapporto unico, fin dai tempi del Pisa dove sono esploso. Lui ha trovato la chiave per farmi rendere al massimo, lo devo ringraziare per la mia carriera".

Il calcio di Gasperini è simile a quello di Ventura? "Sicuramente sono venuto al Genoa anche per questo, mi piace il calcio offensivo del mister che esalta le mie caratteristiche. Spero di fare qui le cose che ho fatto al Torino. Chi vince il campionato? Simpatizzo per il Napoli perché, per come sta giocando, se lo merita".