Cerci a Milano: "Milan punto d'arrivo, ho fatto il giro largo..."

08:34 - E' iniziata l'avventura al Milan di Alessio Cerci. L'esterno è atterrato alle 21 a Linate proveniente da Madrid. "E' un punto di arrivo, ci tenevo a vestire la maglia rossonera, ho fatto il giro largo. L'Inter? Lo dite voi...". Venerdì mattina in programma le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Terminata la prima fase dei controlli, Cerci si trasferirà a Milanello per i test di Milan Lab. Infine, la firma sul contratto.



"Sono molto felice, per me era molto importante tornare in Italia - ha detto Cerci con il volto sorridente - Ho fatto un giro largo ma era quello che volevo in estate. Essere arrivato al Milan è un punto di arrivo. Sì ho già parlato con Inzaghi. Darò tutto me stesso. Giocare col Sassuolo? Bisogna vedere, dipenderà dalle procedure burocratiche e dalle decisioni del mister. L'Inter? Sono cose private ma ci tenevo a vestire la maglia rossonera. Sono felice anche per la Nazionale, sono arrivato qui è devo dimostrare di essere un ottimo giocatore. Le prime sensazioni sono positive, è quello che volevo. La maglia 22? Vediamo, quella di Kakà è un numero importante. E' successo tutto così rapidamente...".

Buon anno di cuore a tutti voi e...ci vediamo prestissimo! #2015 #nuovaesperienza

— Alessio Cerci (@ale_cerci_7) 31 Dicembre 2014