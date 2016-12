Cerci, 62 multe non pagate a Firenze tra il 2010 e il 2012

A Firenze, più che i tifosi, a ricordarlo sono i vigili urbani. Nel corso della sua altalenante esperienza alla Fiorentina (dal 2010 al 2012), Alessio Cerci ha infatti collezionato 62 multe per infrazioni al codice della strada: soste vietate, violazioni alla Ztl, passaggi in aree non autorizzate. Una serie lunghissima di verbali che, come riferito da Repubblica.it, il giocatore non ha però mai pagato.