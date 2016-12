Celtic ai tifosi: "Lavatevi prima di andare allo stadio"

La lettera scritta da John Paul Taylor, responsabile del rapporto coi tifosi, è stata recapitata agli abbonati della tribuna centrale dopo le lamentele di qualche fan per i cattivi odori del settore durante le partite. "Preghiamo tutti i tifosi di mantenere un accettabile standard di igiene per non impattare negativamente nell'esperienza del match dallo stadio".