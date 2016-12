Cellino pensa alla cessione del Leeds, il gladiatore Russell Crowe valuta l'acquisto

17:33 - Potrebbe essere già giunta ai titoli di coda l'avventura in Inghilterra di Massimo Cellino. Il presidente del Leeds, squalificato dalla Football League fino al 10 aprile per la condanna in Italia per evasione fiscale, sta già valutando la clamorosa cessione del club e tra i possibili acquirenti spunta il nome di un personaggio decisamente famoso, Russell Crowe. L'attore australiano, attraverso Twitter, ha rivelato il suo interesse: "Comprare il Leeds? Qualcuno pensa che sia una buona idea?".



Il premio Oscar nel 2001 per 'Il Gladiatore' è già co-proprietario in patria del club di rugby dei South Sydney Rabbitohs ed ora potrebbe tentare l'avventura nel mondo del calcio. Ufficialmente non ci sono ancora contatti in corso tra Cellino e Crowe ma nelle prossime settimane potrebbe decollare la clamorosa trattativa.

