Ceferin: "La Superlega europea? Mai. C'è solo la Champions"

SuperLega europea. Il tema emerge, talvolta. Idea dei grandi club del Pallone di un torneo a posti fissi, o quasi. Una sorta di campionato europeo stagionale che si sovrapponga alla formula della Champions League. Dunque, a essa stessa. Idea mai sopita, idea che riemerge e che oggi, dalla voce del presidente dell'Uefa, trova un "muro" che si direbbe invalicabile. Tenuto conto poi dell'imminente riforma della Champions League che entrerà in vigore dal 2018-19.



"La Superlega europea per la Uefa è fuori discussione. Il sogno di qualificarsi in Champions ed Europa League deve rimanere reale per tutti. Sono convinto che anche i club siano dalla mia parte". Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, parlando in conferenza stampa dopo l'incontro avuto con il numero 1 della Figc Carlo Tavecchio. "In passato ci sono stati malintesi e una difficile comunicazione tra la Uefa e i club - aggiunge - Le competizioni devono rimanere aperte a tutti e dare la possibilità a tutti di qualificarsi".