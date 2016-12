Cavani: "Tornerei volentieri a Napoli ma non con De Laurentiis"

17:27 - Cavani, messaggio al vetriolo a De Laurentiis: "A Napoli ho vissuto anni splendidi, mi ha dato tutto. Tornarci? Ne ho parlato con la mia famiglia e mi piacerebbe molto ma non con l'attuale presidente - ha detto ai microfoni dell'uruguaiana Radio Sport 890 l'ex attaccante azzurro ora in forza al Psg - Non mi è piaciuto quello che è stato detto quando sono andato via, non lo meritavo. Ho segnato 104 gol e se dovessi tornare darei ancora il massimo".

"Sono sempre stato chiaro, credo che non sia stata rispettata una persona che ha dato tutto per il club - ha detto ancora il Matador - Napoli mi ha dato tantissimo, ma anche io ho dato qualcosa, il mio massimo. C'è ancora gente che mi vuole bene tra i tifosi, gente legata a me: ma che siano state dette certe cose, è da brutte persone".