Cavani torna a Napoli, tifosi in delirio: ma è una bufala

Notte di calciomercato agitata a Napoli . Un gruppo di tifosi in delirio ha piantonato l'Hotel Vesuvio dopo che una falsa voce di mercato dava Cavani in città per incontrare i dirigenti del club azzurro in vista di un clamoroso ritorno . Un sogno svanito poi nel pieno della notte. Fino alle tre del mattino, infatti, i supporter hanno atteso inutilmente sotto l'albergo il Matador e sui social la bufala è diventata subito virale con l'hashtag " ho visto Cavani ".

Tra voci e falsi avvistamenti, a Napoli la notte è trascorsa all'insegna di Cavani. Per calmare gli animi all'Hotel Vesuvio è dovuta intervenire anche la polizia. Poi, in mattinata, ci ha pensato il Psg a demolire qualsiasi speranza dei supporter, confermando ufficialmente che l'uruguaiano non si è mai masso da Parigi.



La voce di mercato era girata sui social network anche nelle scorse settimane dopo l'addio di Higuain, ma non aveva trovato alcuna conferma. Questa volta però per diverse ore i tifosi azzurri hanno creduto veramente al clamoroso ritorno del Matador. All'alba poi l'amaro risveglio.