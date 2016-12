Cavani: "Napoli? Mi piacerebbe tornare"

L'attaccante del Psg, che stasera sarà impegnato in Champions League contro il Real Madrid, non si perde una partita della squadra di Sarri: "Qui a Parigi ho sempre guardato il Napoli in televisione, compatibilmente con gli impegni di allenamento e con la contemporaneità delle partite. Quest'anno mi sto appassionando, provo molto piacere a vedere la squadra che gioca bene, diverte e fa risultato. A Napoli ho ancora parecchi amici, è una città che resta nel mio cuore. Davvero, provo un piacere grande".



L'amore del Matador per Napoli, un giorno, potrebbe spingerlo a tornare in azzurro: "Certo, il futuro di noi calciatori è sempre imprevedibile, mi piacerebbe ritornare dove ho vissuto tre stagioni fantastiche che mi hanno poi permesso di essere qui a Parigi. Se tornerei a Napoli? Perché no?".



I partenopei hanno tutte le carte in regola per provare a vincere lo scudetto: "Credo che il Napoli possa tranquillamente lottare per il vertice della classifica, ha grandi campioni in squadra e poi un'organizzazione di gioco che mi piace molto. Mi auguro di cuore che possa essere l'anno giusto. Gioca meglio di tutte le altre concorrenti". Sul paragone con Higuain: "Siamo giocatori diversi, non credo si possa fare il paragone. E' un fuoriclasse, il Napoli ha il centravanti straniero più forte che c'è in Italia. A chi fa paragoni dico: coccolate Higuain, è fortissimo. Fischi al San Paolo quando sono tornato? Sono stati fischi d'amore".