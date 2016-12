Cavani, il recupero è "gelato"

Squalificato in nazionale, Edinson Cavani si concentra sulla sua condizione fisica in attesa di ripredenre la Ligue 1. E lo fa sfruttando tutte le tecnologie a sua disposizione, compresa la crioterapia a oltre -180°. "Sto recuperando fisicamente nella macchina del freddo", scrive il Matador su Twitter, pubblicando due foto mentre è alle prese col dispositivo medico utilizzato per recuperare più velocemente dagli infortuni.