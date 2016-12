Catania, paura per Leto: è in terapia intensiva

15:27 - C'è grande preoccupazione per la sorte di Sebastian Leto. L'attaccante del Catania, in prestito al Lanus, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sanatorio Mitre per un trauma cranico dopo che un bilanciere si è rotto cadendogli in testa. Mandato a casa dai medici nonostante la profonda ferita, nel pomeriggio il giocatore si è recato all'ospedale. Non si esclude un'operazione per rimuovere il coagulo di sangue.

Il primario del Campus Medico, Donato Villani, ha dato una speranza: "In nessun modo è a rischio la condizione fisica oppure il ritorno all'attività sportiva. Sarà operato e potrà tornare a giocare in tre-quattro mesi".