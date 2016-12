Catania, arrestato l'ex presidente Pulvirenti

La Guardia di finanza ha arrestato l'ex presidente del Catania Calcio, Antonino Pulvirenti. Per lui l'accusa è di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della compagnia aerea Wind Jet, che ha sospeso i propri voli nel 2012 e di cui lo stesso Pulvirenti è presidente. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa anche per l'ad Stefano Rantuccio. L'operazione eseguita dai finanzieri di Catania è stata denominata "Icaro".