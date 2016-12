Castilla, Zinedine Zidane squalificato per tre mesi 

17:13 - Tre mesi di squalifica per l'allenatore del Castilla Zinedine Zidane. Il giudice sportivo Francesco Rubio ha accolto la richiesta dell'avvocato della Federazione Alberto Perez. L'ex fuoriclasse della Juventus, infatti, non è in possesso del patentino da allenatore. A sollevare la bufera era stato l'allenatore del Rayo Vallecano Paco Jemenez, indispettito del fatto che Zidane alleni senza averne i titoli richiesti.

Il Real Madrid, nel rispetto dei dieci giorni di tempo disponibili, ha già presentato ricorso al Tribunale amministrativo dello Sport. Non è bastata, in sede difensiva, la documentazione presentata da Zidane che asseriva di aver frequentato un corso da allenatore in Francia. Insieme a Zizou, è stato squalificato anche Santiago Sanchez, suo collaboratore proprio nel Castilla.