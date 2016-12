Cassano vuole la Sampdoria: "Avevo già l'accordo, poi..."

00:08 - "Voglio giocare nella Sampdoria, è il club del mio cuore". Non potrebbe essere più chiaro Antonio Cassano che, in un'intervista rilasciata a La Stampa, parla del suo futuro e svela pure un retroscena di mercato. "A gennaio avevo raggiunto un accordo con Ferrero, sei mesi gratis e poi un biennale - afferma Fantantonio, che dopo aver lasciato Parma si sta preparando da solo alla prossima stagione -. All'improvviso tutto è saltato e non so perché".

"L'ho detto mille volte che sogno di tornare alla Sampdoria e lo ripeto ancora, ma questa sarà l'ultima perché non posso essere io ad insistere - aggiunge Cassano, che parla poi del burrascoso addio con i ducali -. Sono venuto via perché al Tardini l'ambiente era malato e non mi divertivo più. Fisicamente sto molto bene, devo solo continuare su questa strada. Menomale c'è mia moglie che mi tira giù dal letto".

Sempre sulla Sampdoria, il fantasista barese dice la sua anche sul possibile successore di Sinisa Mihajlovic: "Il mio consiglio è Prandelli, ha un profilo internazionale". Preferenza dunque per il tecnico che lo ha portato agli ultimi Mondiali con la Nazionale, quell'azzurro in cui Cassano spera ancora: "Voglio far venire un dubbio a Conte, anche solo per un'ora, sarebbe una soddisfazione enorme riuscissi ad andare ai prossimi Europei".

Per ora Cassano si sta allenando da solo, ma presto potrebbe unirsi alla Virtus Entella, come afferma al Secolo XIX: "Ho presto contatti con l'Entella per allenarmi da loro. Il presidente Gozzi è stato molto disponibile ma siccome non stanno passando un buon momento, li lascio tranquilli. Non vorrei attirare troppe attenzioni. Se si salvano poi vado molto volentieri".