Cassano subito via dalla Samp? Il "giallo" della lite con l'avv. Romei

La salvezza acquisita è stata una liberazione. Lo 0-3 nel derby, una autentica dannazione. Dopo la lite di domenica (indiretta) fra il diesse Osti e il tecnico Montella, presagio di un imminente addio da parte del tecnico (va in Nazionale?), il lunedì scoppia il "giallo" attorno a Cassano.



Secondo il Secolo XIX, a fine partita, una lite fra il giocatore e l'avv. Romei, stretto collaboratore del presidente Ferrero, sarebbe andata un po' troppo oltre certi limiti, tanto da indurre la società a far valere una clausola anti-cassanate che prevederebbe l'immediata rescissione del contratto. (Il contratto di Cassano con la Samp scade nel 2017). Dopo la diffusione della notizia, la società ha precisato che tutto ciò non risponde al vero. Ma il caso è ancora aperto.



Giova ricordare che Cassano, per tutta la stagione, ha avuto un comportamento senza macchia in casa doriana. E che nel derdy, dei suoi, è stato senza dubbio il migliore.