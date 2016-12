Cassano mette in mora il Parma: il club smentisce

20:49 - Antonio Cassano va giù duro. Una azione legale nei confronti del Parma, ovvero la messa in mora del club per il mancato versamento di sei mensilità di stipendio. Un passo inatteso, o forse no, da parte di Fantantonio e del suo legale. Con tutte le difficoltà di gestione in cui da tempo versa la società gialloblu da poco passata nelle mani di Rezart Taci, la presidenza affidata a Ermir Kodra. E la fine dell'avventura di Ghirardi.

Questa di Cassano può (anche) essere una mossa che apre uno scenario di mercato che già si è delineato nelle ultime ore. Ovvero: Fantantonio potrebbe liberarsi dal club per dire sì a una proposta che può arrivare dalla Juventus (Allegri è interessato), se non addirittura dall'Inter, alla ricerca di un sostituto di Pablo Osvaldo.

La decisione di chiedere la messa in mora, presuppone la richiesta di svincolo diretto dal club. Il mercato chiude il 2 febbraio e resta da capire se 10 giorni possono bastare. Altrimenti può essere il Parma a concedere a Cassano la lista gratuita.



IL PARMA SMENTISCE LA MESSA IN MORA

"Con riguardo alle notizie diffuse a mezzo stampa secondo cui il calciatore Antonio Cassano avrebbe “messo in mora” il club, Parma Fc precisa che trattasi di notizia del tutto priva di fondamento. Il calciatore Antonio Cassano si è semplicemente limitato a richiedere il pagamento delle somme a lui dovute, senza però formalizzare nessun atto di “messa in mora”, né fissare termini di pagamento né preannunciare l’intenzione di intraprendere iniziative legali specifiche. Trattasi dunque di un mero invito di pagamento, del tutto inconsueto e fine a se stesso, oltre che assolutamente inutile", il comunicato del club emiliano.