27 febbraio 2017 18:26 Cassano ha deciso: "Grazie Entella, ma la mia risposta è no" Dopo due giorni di riflessioni, Antonio ha deciso di non accettare lʼofferta del presidente Gozzi. Il mercato-svincolati chiude martedì alle 19

Countdown iniziato e concluso poco dopo le 18: Antonio Cassano ha deciso di non accettare l'offerta dell'Entella. Il talento di Bari vecchia ha preso seriamente in considerazione la possibilità di accogliere la proposta del presidente Antonio Gozzi e tornare a giocare in Serie B. Sul piatto un contratto di due anni e mezzo, con la possibilità di restare nel club anche dopo il ritiro. Ma dopo due giorni di riflessioni, ha ringraziato e ha detto no,

Per il Secolo XIX, tra l'Entella e Cassano la fumata bianca è molto vicina. Quella che solo qualche mese fa sembrava solo una suggestione, potrebbe trasformarsi in realtà. Il feeling tra il barese e il presidente Gozzi c'è. Inutile nasconderlo. E l'idea di tornare in campo con la maglia dell'Entella stuzzica molto Fantantonio, che potrebbe riprendere a giocare e restare a Genova vicino alla moglie e a i figli. L'operazione sembra possibile. Secondo i ben informati, resterebbero da limare solo gli ultimi dettagli. Ma con Cassano non si sa mai ed è meglio aspettare fino alla firma. L'ultimatum per gli svincolati è fissato per martedì alle 19. Per raggiungere l'intesa definitiva e mettere tutto nero su bianco resta poco più di un giorno.