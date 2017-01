Cassano: "Ho detto no alla Cina, voglio giocare ancora"

Antonio Cassano è tornato a parlare dopo la rescissione dalla Sampdoria. Il fantasista barese l'ha fatto a Tiki Taka: "Io voglio ancora giocare, voglio divertirmi perché io vivo per il calcio, dopo che per la mia famiglia. Se arriverà un’opportunità che mi stuzzica la accoglierei con entusiasmo. Dalla Cina è arrivata una chiamata, ma per me il calcio è in Europa. Per me il bello del calcio è la competizione, il confronto con i più forti, non i soldi. Non sono uno di quelli che va in Cina dichiarando di sposare un progetto, quando in realtà l’unica cosa che sposa è il grano".