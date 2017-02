27 febbraio 2017 15:56 Cassano, countdown Entella: entro le 19 di martedì la risposta definitiva Antonio sta pensando di accettare lʼofferta del presidente Gozzi

Countdown iniziato per Antonio Cassano, che entro le 19 di martedì dovrà decidere se accettare l'offerta dell'Entella o appendere le scarpe al chiodo a soli 34 anni. Il talento di Bari vecchia sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di accogliere la proposta del presidente Antonio Gozzi e tornare a giocare in Serie B. Sul piatto c'è un contratto di due anni e mezzo, con la possibilità di restare nel club anche dopo il ritiro.

Per il Secolo XIX, tra l'Entella e Cassano la fumata bianca è molto vicina. Quella che solo qualche mese fa sembrava solo una suggestione, potrebbe trasformarsi in realtà. Il feeling tra il barese e il presidente Gozzi c'è. Inutile nasconderlo. E l'idea di tornare in campo con la maglia dell'Entella stuzzica molto Fantantonio, che potrebbe riprendere a giocare e restare a Genova vicino alla moglie e a i figli. L'operazione sembra possibile. Secondo i ben informati, resterebbero da limare solo gli ultimi dettagli. Ma con Cassano non si sa mai ed è meglio aspettare fino alla firma. L'ultimatum per gli svincolati è fissato per martedì alle 19. Per raggiungere l'intesa definitiva e mettere tutto nero su bianco resta poco più di un giorno.