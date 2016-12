Cassano: "Champions? Contento se la vince Messi"

12:09 - Non ha feeling con la Juve anche se, dice, "a gennaio mi hanno cercato e avrei detto sì ma...". Antonio Cassano, ospite nel salotto di Tiki Taka, parla a ruota libera, a modo suo, senza peli sulla lingua, senza filtri. E allora capisci perché spiega che "se Allegri vince la Champions sono contento, ma sono più contento se la vince Messi" e non ti stupisci quando chiarisce che "sono andato via dall'Inter per Mazzarri, ma non mi interessa niente: lui ora è casa. Io però torno, lui non lo so". Esplosivo, come sempre. E d'altronde non sarebbe Cassano altrimenti. Solito genio, cui andrà tolta un po' di polvere dopo questi mesi di inattività forzata, e solita sregolatezza. Quella sempre al top: battuta pronta e sorriso da guascone.

Ma la Juve, dicevamo: “Allegri me lo aspettavo così bravo - dice -: l’hanno massacrato appena arrivato alla Juve e ora sta facendo meglio di Conte. Però un po’ di merito anche il cittì ce l’ha, perché in questi tre anni ha costruito le basi di questo impero. Col Barcellona è ingiocabile per tutti, però è una partita secca, tutto può succedere e con un po’ di fortuna - e la Juve quest’anno ne ha avuta - si può fare. La finale l’hanno anche meritata comunque. Se Allegri vince la Champions sono contento, ma sono più contento se la vince Messi perché deve conquistare un altro Pallone d’Oro. È il giocatore più grande della storia". Poi, ovviamente, non può mancare il solito argomento dei "soldatini": "Perché ho chiamato così i bianconeri? Perché vanno sempre sulla strada giusta e se sbagli una volta non te la fanno passare. E se anche succede qualcosa, viene coperta bene, avendo la stampa a favore ed essendo potenti. La Juve è come una bella figa che però non mi attizza: l’ho rifiutata quattro volte: dopo Roma e quando è andata in B. Mi hanno cercato anche a gennaio di quest’anno e questa volta avrei detto di sì perché c’era Allegri: mi hanno detto di aspettare la cessione di Giovinco ma poi non so perché sia saltato tutto".

Infine il capitolo Inter: "Lì ti fanno sentire come se fossi a casa, per me è il club migliore dove stare perché ci sono persone per bene. Sono andato via dall’Inter per Mazzarri, ma non mi interessa niente: lui ora è a casa. Io però torno, lui non lo so.”