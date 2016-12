Cassano cambia sport

Di sicuro si tiene in forma. Che il modo sia poi adatto questo è tutto da vedere. Rimasto - per sua scelta - senza squadra dopo la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Parma e in attesa di trovare una destinazione gradita per la prossima stagione, Antonio Cassano ha deciso di darsi... alla kickboxe. A rivelarlo è la moglie Carolina Marcialis che, su instagram, ha pubblicato una foto del talento di Bari Vecchia impegnato in un incontro con tanto di guantoni e pantaloncini del Parma. E' l'indizio di un'intenzione segreta di cambiare sport? Ovviamente si scherza ma mai dire mai...