Caso Salah, Mencucci assicura: "Non è finita, deciderà la Fifa"

La Fiorentina proprio non ha intenzione di deporre l'ascia di guerra sulla vicenda Salah. E Sandro Mencucci, membro del cda viola, ai microfoni di Tele Iride ha ribadito la posizione del club gigliato: "La questione è tutt'altro che chiusa, c'è un procedimento aperto alla Fifa che deciderà se il suo comportamento è stato giusto o meno. Eventualmente il giocatore sarà sanzionato nel modo che il massimo organismo continentale riterrà opportuno".



L'attaccante egiziano, passato dal Chelsea alla Roma lo scorso 6 agosto in prestito con opzione per 5 milioni di euro, si è liberato dalla Fiorentina grazie a una scrittura privata che gli ha permesso di rescindere unilateralmente il proprio accordo con il club. Un documento che, a detta dei Della Valle, non sarebbe legalmente valido. Ma il discorso, al di là di questioni meramente burocratiche, per Mencucci chiama anche in causa una riconoscenza verso la società che è mancata del tutto: "Quando Mohamed è arrivato a Firenze il 99% delle persone non lo conosceva. Tanti pensavano che se Mourinho non lo faceva giocare probabilmente non era proprio così all'altezza. A Firenze ha trovato le giuste motivazioni, ha fatto bene. Lui aveva firmato un contratto pluriennale, pur avendo quella carta che gli concedeva quel fantomatico diritto di veto, ma solo per tornare al Chelsea. La cosa che possiamo aver sottovalutato è che lui facesse questo cambio repentino, sicuramente spronato da quello che ci vuole offrire il kebab in Piazza della Signoria (il riferimento è al suo avvocato Ramy Abbas, ndr). Sono tutte situazioni spinte dal denaro". Intrigo Salah, c'è una sola certezza: il caso è ancora ben lontano dalla sua definitiva archiviazione. Con un appuntamento preciso all'orizzonte: quel Fiorentina-Roma di domenica prossima che potrebbe dire molto sulla corsa scudetto. E l'accoglienza del Franchi al "Messi d'Egitto" non sarà delle migliori...