Caso Salah, la Fifa ha bocciato il ricorso della Fiorentina

La Fifa ha respinto il ricorso della Fiorentina sul passaggio di Mohamed Salah alla Roma. La società viola riteneva che lo svincolo esercitato dall'egiziano per tornare al Chelsea e quindi vestire giallorosso costituisse una violazione del contratto. Il governo mondiale ha dato torto alla Fiorentina decidendo che non c'è stata alcuna regola infranta. Ironico l'agente: "Vi ricordate quel problema alla Fifa? Hanno perso, congratulazioni".

Le motivazioni di questa decisione verranno rese note in un secondo momento, ma la Fiorentina può presentare un nuovo ricorso che, se accolto, porterebbe a una squalifica di quattro mesi per l'egiziano della Roma, ma al momento non sembrano esserci i margini per farlo. Il primo a commentare la notizia è stato Ramy Abbas, procuratore di Momo Salah, su Twitter: "Hey, ti ricordi di quel problema alla Fifa? Sì, hanno perso. Congratulazioni".