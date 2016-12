Caso Mutu: Juventus e Livorno vincono ricorso al Tas

15:54 - Dopo oltre dieci anni il Tas di Losanna scrive la parola fine sulla vicenda relativa ad Adrian Mutu. Il Tribunale svizzero ha accolto il ricorso di Juventus e Livorno contro la decisione della Fifa, che aveva stabilito un risarcimento di 22 milioni di euro nei confronti del Chelsea per il tesseramento del giocatore dopo il caso di positività alla cocaina. Sospiro di sollievo, dunque, per le casse bianconere, che si sarebbero svuotate non poco qualora non fosse stato accolto il ricorso.

La vicenda risale all'ottobre 2004: Mutu, tesserato del Chelsea, viene trovato positivo alla cocaina e licenziato in tronco dai Blues, che lo svincolano chiedendo un pesante risarcimento al giocatore. Luciano Moggi, all'epoca direttore generale bianconero, mette il rumeno sotto contratto nel gennaio del 2005 lasciandolo però in prestito al Livorno fino a fine stagione. Da qui l'ira del Chelsea, che chiede e ottiene un forte risarcimento presso la Fifa da parte del giocatore. Mutu non paga e allora la società inglese si rivolge ai due club, che ora sorridono di fronte alla decisione del Tas.



