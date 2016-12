Caso Lotito, Iodice: "Ho altre registrazioni che contengono minacce"

21:56 - "Non è il solo audio a mia disposizione. Ho altri documenti che attestano come Claudio Lotito mi abbia minacciato, in caso di mancato appoggio all'attuale governance, di togliere i finanziamenti che ci spettano. La registrazione rappresenta solo una telefonata tra me e il presidente della Lazio". Parole del dg dell'Ischia Pino Iodice che gettano altra benzina sul fuoco della polemica: "Si tratta di cose gravissime e inammissibili".

"Come si può parlare di Beretta come di un presidente che non conta nulla - ha continuato Iodice - o di società come il Carpi e il Frosinone che visti i pochi introiti che potrebbero arrivare dai diritti televisivi è il caso che non salgano in serie A? Purtroppo nel calcio che conta le decisioni vengono prese a tavolino da coloro che rivestono importanza. Si tratta di cose gravissime inammissibili. Se Beretta, Tavecchio, Abodi e Macalli hanno un minimo di senso del pudore, dopo dichiarazioni del genere, dovrebbero rassegnare immediatamente le dimissioni. Lo ripeto ho altre registrazioni con situazioni ancor più gravi. Non sono impazzito: se ho denunciato questa situazione è perché ho prove importanti nelle mie mani. Ho deciso di fornire tale registrazione proprio perché bisogna dare una scossa, anche perché, solo ascoltando le dichiarazioni concrete si può capire veramente chi è Lotito. Auspico che intervenga qualche persona autorevole. Questa non è una situazione che interessa la sola Lega Pro ma l'intero calcio nazionale".



Interpellato dall'Ansa, Iodice ha poi annunciato una querela per diffamazione nei confronti di Claudio Lotito. ''Dice che porto sfiga e mi attribuisce una serie di fallimenti alla Pro Patria, al Taranto e alla Nocerina che non ci sono mai stati'. Ho altre conversazioni registrate con Claudio Lotito ma non le daro' solo alla Procura Federale. Le porto direttamente in Tribunale perche' sulle minacce nei miei confronti si esprima la giustizia ordinaria. Ho altre registrazioni, cose gravissime ma, su suggerimento dell'avvocato, non posso anticiparne i contenuti. Lo faro' a suo tempo. Domani mattina consegno tutto il materiale a un noto penalista perche' mi difenda in tutte le sedi".

PRESIDENTE FROSINONE: "LOTITO? PREPOTENZA E PREVARICAZIONE"

Rabbia, disagio, sdegno: così il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha commento la telefonata tra il dg dell'Ischia Iodice e Claudio Lotito. ''Cosa ho provato? All'inizio un po' di rabbia però con il passare delle ore rimane solamente il senso di una situazione di disagio di fronte a tanta maleducazione e a tanta mancanza di rispetto. C'è la consapevolezza che i problemi del nostro calcio sono determinati soprattutto dalla prepotenza e dalla prevaricazione dei più forti nei confronti di chi e più debole. Non a caso a livello internazionale il calcio funziona meglio la dove esiste un sentimento di spiccata solidarietà fra le categorie più forti e le categorie più deboli''.



Il presidente del Frosinone non teme condizionamenti: ''Non ritengo che in pratica questi personaggi abbiano la capacità di condizionare l'andamento dei risultati però l'ascolto della telefonata non fa bene a chi ama il calcio e mina tutta la credibilità del movimento stesso. Questo è un momento molto delicato per il calcio italiano dove non si riesce a trovare un equilibrio fra le varie componenti. Ancora oggi noi riteniamo che la Lega di serie A non abbia rispettato appieno gli impegni che aveva assunto con la serie B all'atto della separazione. Cosa dico ai tifosi del Frosinone? Mi dispiace molto per loro considerato che molti sono anche tifosi della Lazio. Posso comprendere il loro dispiacere perché le dichiarazioni del presidente Lotito impediscono anche di sognare per questi tifosi. In ogni caso caso dichiarazioni del genere rilasciate da soggetti che rivestono incarichi in Lega e in Federazione debbono essere prese in seria considerazione dalla Procura Federale - ha concluso Stirpe - che non può non essere chiamata ad esprimersi sulla rispondenza di tali comportamenti al dettato delle regole federali".