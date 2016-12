Caso Fifa, udienza fiume per Platini: "Spero di tornare alla guida dell'Uefa"

E' terminata dopo 8 ore l'udienza fiume di Michel Platini davanti al Comitato d'appello della Fifa per discutere il ricorso contro la squalifica di 8 anni per un presunto pagamento illegale da parte di Blatter . "È stata una udienza molto buona, ben condotta, con persone che sono sembrate sincere", ha detto il francese, fiducioso di poter tornare a guidare l'Uefa in tempo per gli Europei. "Sono abbastanza contento di come è andata", ha aggiunto.

"Spero di tornare il prima possibile a lavorare e tornare di nuovo nel mio ufficio subito dopo la decisione del Comitato d'appello per preparare gli Europei", ha proseguito Platini. "Ci sono cose importanti da fare. Sto aspettando di tornare a lavorare per questa grande festa del calcio... che avrà luogo in Francia", ha aggiunto riferendosi al torneo in programma dal 10 giugno al 10 luglio 2016. Allegro e rilassato, Platini si è fermato con la sua auto e ha risposto alle domande dei giornalisti per circa 10 minuti nonostante il nevischio che cadeva. Il presidente dell'Uefa ha ribadito che quel pagamento da parte della Fifa era frutto di un accordo verbale e ha spiegato nel corso dell'udienza che Jacques Lambert, capo del Comitato organizzatore Euro 2016 e il membro del Comitato esecutivo della Fifa Angel Maria Villar hanno dato una testimonianza importante a suo favore. "Non posso dire se ha funzionato, ma le prove fornite da Jacques Lambert e Angel Villar erano molto importanti", ha detto Platini.



"Non avrei mai chiesto di essere pagato prima. Mi sono fidato del signor Blatter che mi avrebbe pagato il più rapidamente possibile, ma non è stato così", ha detto sempre Platini. "Quindi a un certo punto ho dovuto chiedere per quel pagamento ma è stato solo nove anni più tardi. Non ho avuto alcun problema, mi fidavo di lui", ha aggiunto. Platini era il grande favorito le elezioni a presidente della Fifa del prossimo 26 febbraio prima di essere squalificato. Pertanto ora il suo obiettivo è solo quello di riottenere la presidenza dell'Uefa. Sulle elezioni Fifa: "Sì avrò un occhio, forse due occhi. Ci sono due favoriti", ha detto riferendosi al Segretario generale dell'Uefa Gianni Infantino e Sheikh Salman Bin Ebrahim Al-Khalifa del Bahrain. "Gianni è la persona con cui ho lavorato di più negli ultimi anni, Sheikh Salman è un amico ed è difficile appoggiare uno di loro pubblicamente", ha concluso Platini. Domani è in programma l'udienza davanti alla Commissione d'Appello della Fifa di Sepp Blatter, le sentenze sono previste nei prossimi giorni.