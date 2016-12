Caso Carneiro, la FA assolve Mourinho

Un punto per Josè Mourinho nella querelle con Eva Carneiro , l'ex medico del Chelsea che ha fatto infuriare il tecnico portoghese nel match contro lo Swansea. La Football Association, infatti, ha scagionato lo Special One accusato di "condotta impropria" e frasi sessiste. Dopo aver visionato i video dell'episodio, la FA ha stabilito che "non ha usato un linguaggio discriminatorio" . Mourinho rischiava fino a 5 giornate di squalifica.

José Mourinho ha vinto la prima battaglia, ma la guerra non è ancora finita e si andrà persino in Tribunale. Dopo aver indagato sulla possibile "condotta impropria" dello Special One, la FA ha deciso di non procedere contro di lui, non ravvisando alcun linguaggio discriminatorio e quindi nessuna frase sessista.



Era stato l'avvocato di Eva Carneiro, Mary O'Rourke, a invocare l'intervento della FA. Seppure in ritardo - e sollecitato da una denuncia presentata sulla vicenda - l'intervento dei vertici del calcio inglese era arrivato, ma non ha portato a nessuna sanzione sportiva. Ora la querelle si sposta nei tribunali civili: la dottoressa, infatti, dopo essersi dimessa perché da quel famoso 8 agosto è stata demansionata, ha deciso di denunciare il Chelsea.