Casillas: "Schmeichel il mio idolo, Buffon tra i primi 5 di sempre"

Diciassette anni con la maglia delle Merengues, poi l'esperienza al Porto, dopo aver vinto tutto tra club e Nazionale. Dopo oltre 900 presenze complessive a livello professionistico per Iker Casillas è giunto il momento di trarre un bilancio sulla sua carriera e sui protagonisti che hanno lasciato una traccia lungo la sua interminabile vita calcistica. E, nell'intervista rilasciata all'Uefa, c'è spazio anche per Gigi Buffon: "Il mio idolo è sempre stato Peter Schmeichel, mentre se dovessi fare una classifica dei cinque migliori portieri di sempre direi: Schmeichel, Vitor Baia, Buffon, Kahn e Canizares. Proprio in quest'ordine".



Estremi difensori, ma non solo: "Il giocatore più forte con cui ho giocato è Zinedine Zidane, ho sempre amato guardarlo in azione. Il più forte che ho affrontato, invece, è Leo Messi. Ho giocato contro di lui molte volte nelle partite tra Real Madrid e Barcellona, è sempre stato fortissimo. Il più pazzo? Helton. Nello spogliatoio del Porto è sempre pronto a ridere e scherzare con il resto della squadra".



Quando si torna a parlare delle origini, Iker risponde colmo di nostalgia: "Il portiere è un ruolo che mi ha affascinato sin da quando ero piccolo. Ha influito anche il fatto che mio padre non volesse mai giocare in porta quando giocavamo insieme. Per fare quello che ho fatto io serve un'incredibile forza mentale. Essere un portiere include molti rischi, ci vuole coraggio e intelligenza". Migliaia di parate dopo, nella sua mente sono due gli interventi che restano indelebili davanti agli occhi: "Uno nella finale di Champions League del 2002 contro il Bayer Leverkusen e uno nella finale dei Mondiali del 2010, quando ho impedito a Robben di segnare". Ora l'ultimo capitolo in Portogallo. Ma guai a chiamarlo "viale del tramonto": a 34 anni anni per Casillas l'importante è sentirsi giovani dentro.