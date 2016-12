12 luglio 2015 Casillas, addio al Real in lacrime Conferenza stampa commovente del portiere che ha firmato con il Porto

"Sono venuto qui per salutarvi e soprattutto per abbracciare tutti i tifosi del Real Madrid". Un Iker Casillas visibilmente commosso ha detto addio alle Merengues in una toccante conferenza stampa al Santiago Bernabeu. "Vado al Porto perché hanno dimostrato grande interesse nei miei confronti e grande affetto". Casillas non è riuscito a trattenere le lacrime: "Qui ho realizzato i miei sogni, ma un giorno tornerò, non è un addio".

LUSINGATO DAL PORTO"Grazie per essere qui in questo momento speciale". Ha esordito così Iker Casillas, in maniche di camicia e la voce rotta dall'emozione. "Sono venuto in questo grande stadio per salutare tutti e soprattutto i tifosi del Real Madrid. Come sapete ieri ho lasciato il Real e ho firmato con il Porto, principalmente per due motivi: innanzitutto l'entusiasmo che mi ha trasmesso il club portoghese, poi per il grande affetto che mi è stato dimostrato in questi giorni. Farò di tutto per vincere tanti titoli anche lì".