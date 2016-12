Casa-Samp: "Ferrero ha i soldi?". E il Viperetta s'incavola

20:10 - La gioia del giorno di Eto'o e della "carica dei 101" finisce presto. Per Massimo Ferrero, presidente di questa Samp dei miracoli, arriva il venerdì del "litigio" col presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, tifoso genoano. Una battuta alla radio ("Ferrero? Ha i soldi? Vediamo quanto dura") e la risposta del numero uno doriano: "Lui pensi agli esondati... Dite a Burlando che dentro il Viperetta c'è Ferrero".



Il dettaglio. Radio, Un giorno da Pecora con Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro. Burlando risponde alle domande -come sempre provocatorie- dei due conduttori. "Ferrero? Vediamo quanto dura. La Samp sta andando molto bene, porca miseria, da quando c'è il viperetta... Tutti si chiedono: ce la farà ad andare avanti. Per i soldi? Sì. Io gli ho parlato, è venuto a trovarmi, ma abbiamo parlato dello stadio".

Ed ecco la replica di Ferrero: "Burlando invece di occuparsi di quanto durerò io dovrebbe pensare ai problemi degli esondati". "Un presidente di Regione - spiega Ferrero - dovrebbe pensare alla regione, come io penso a esportare il nome di Genova nello sport. E non deve parlare da tifoso, perché lui fa parte delle istituzioni, le istituzioni sono di tutti, sono dei cittadini e non dei tifosi o delle squadre di calcio".

"La Sampdoria - conclude Ferrero - non ha un debito, è una delle poche società di calcio a essere sane. E dite a Burlando che dietro a Viperetta c'è Ferrero..."



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X