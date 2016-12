Casa-Inter: Cerci, Lucas Leiva e Kolarov per ripartire. Piace Illaramendi del Real

17:00 - Inter, la vita quotidiana, i misteri e il mercato. Oggi si torna alla Pinetina: giovedì l'impegno di Europa League col Qarabag in trasferta: turn-over totale, la qualificazione e il primo posto sono sicuri, l'importante è non cadere in tentazione, ovvero, perdere un'altra partita. Moralmente, sarebbe una catastrofe. I misteri da risolvere: il mistero-squadra, cui Mancini si è accostato con ottimismo e ora con grande preoccupazione, e quelli legati a Palacio, Vidic e Kovacic, tre punti di forza scomparsi dai radar. Il mercato di gennaio, poi: fra Cerci e Kolarov e Lucas Leiva, con Salah alternativa a Cerci e da ultimo l'ipotesi Illaramendi del Real.

Il mercato verrà dopo, a gennaio: ma è il tema dominante. Si insiste per Cerci, l'Atletico Madrid in Italia per la Juve potrebbe riservare qualche incontro (a sorpresa): l'Inter chiede il prestito, gli spagnoli vogliono altre formule, il Milan si insinua nel discorso. L'alternativa a Cerci è Salah, 22enne del Chelsea, che Mourinho potrebbe concedere in prestito.

Intorno a Lucas Leiva, 27 anni, centrocampista del Liverpool e uomo d'ordine in mezzo al campo. I Reds non intendono trattenerlo, Mancio per lui ha una predilezione di lunga data.

Kolarov, esterno sinistro che Mancio apprezza molto: dalla Lazio al Manchester City nel 2010, quando sembrava dovesse approdare all'Inter e invece finì proprio col Mancio al City.

Illarramendi, 24 anni, centrocampista da due stagioni al Real Madrid. Con Ancelotti è sceso in campo in 35 partite: non poco. Ma fra i Blancos è ovviamente chiuso dal gruppo di fenomeni campioni d'Europa e padroni della Liga. Una sua collocazione in prestito, da gennaio a giugno, ci può stare.



Le altre faccende da sistemare con quello che si ha in casa sono (tristemente) note. L'Inter non vince in campionato dal 29 ottobre, 1-0 alla Samp, poi 5 partite e 2 punti: roba da Serie B. Poi Vidic: arrivato Mancini, non gioca più: ora dicono abbia un attacco d'influenza. Poi Kovacic: il suo impiego multiruolo sta facendolo regredire, passo dopo passo. Poi infine Palacio: per il quale i 7 mesi senza gol sono il frutto di un Mondiale che gli è costato caro: infortunio e uno stato di forma da far paura.

Oggi alle 15, tutti alla Pinetina. Si attende anche l'arrivo, o l'annuncio, del vice Sylvinho. Anche un vice-allenatore in quest'Inter è diventato un problema. Quasi non ce ne fossero abbastanza.