Carpi-Sassuolo 1-3: Di Francesco sente profumo d'Europa

Vittoria importante in chiave Europa per il Sassuolo . I neroverdi di Di Francesco si sono imposti 3-1 in trasferta nel derby emiliano con il Carpi , portandosi a un punto dal sesto posto. Vantaggio immediato di Sansone al 3' pareggiato al 25' da un colpo di testa ravvicinato di Gagliolo . Al 35' Pasciuti pasticcia al limite dell'area e Defrel colpisce per il nuovo vantaggio. Nella ripresa Acerbi , tutto solo in area, cala il tris.

LA PARTITAIl sogno può continuare, anzi, l'Europa non è stata mai così vicina a Sassuolo come di questi tempi. Il 3-1 in trasferta nel delicato derby col Carpi ha messo in mostra una squadra sicura dei propri mezzi e con la voglia, tanta, di mettere tutta la pressione di questo mondo al Milan, lui sì obbligato a centrare l'obiettivo a prescindere dalla Coppa Italia. Di contro Castori ha interrotto a cinque la striscia positiva del suo Carpi, pagando le troppe ingenuità a caro prezzo e complicando una corsa alla salvezza destinata a durare fino alla fine. Niente di nuovo, insomma.



Il primo errore per la difesa biancorossa arriva già al 3' e incanala la sfida sui binari neroverdi. La retroguardia del Carpi si è fatta trovare scoperta sul bell'assist di Defrel in profondità con Sansone bravo a vincere il duello in velocità e fisicità con Letizia battendo Belec sotto la traversa. Il vantaggio immediato mette il Sassuolo nelle condizioni di costringere il Carpi a fare la partita, provando a colpire in contropiede, ma sul tiro-cross di Berardi, Belec chiude la porta. Cofie dall'altra parte si divora il pareggio che arriva, però, al 25' con un colpo di testa di Gagliolo sugli sviluppi di una punizione da sinistra. L'equilibrio dura solo una decina di minuti, l'intervallo di tempo prima di una nuova frittata difensiva del Carpi, questa volta cucinata da Pasciuti. L'esterno rinvia in ritardo e sui piedi di Berardi, dal rimpallo arriva la palla buona a Defrel per l'1-2 nell'angolino.



La prova di maturità e soldità però il Sassuolo la dà nella ripresa. Pur con qualche acciacco qua e là tra centrocampo e difesa, i neroverdi hanno saputo contenere le giocate degli avversari con grande tranquillità, limitando quasi allo zero le occasioni per Lasagna e compagni. Anzi, nel momento di maggiore sforzo dei padroni di casa per trovare il pareggio è arrivata la testata vincente di Acerbi per l'1-3, bravo ad accartocciarsi sul pallone approfittando dell'ennesimo svarione della difesa di Castori.