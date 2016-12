Carpi, Pasciuti e Lollo stendono l'Udinese

9 gennaio 2016 Carpi, Pasciuti e Lollo stendono lʼUdinese Gli emiliani vincono 2-1: per i friulani segna Zapata

Pasciuti e Lollo stendono l'Udinese e il Carpi vince 2-1 conquistando punti importanti in chiave salvezza. Nel primo tempo Pasciuti firma il vantaggio con un colpo di testa su traversone di Bianco (dalla D alla A in gol con la stessa maglia, un record), poi nella ripresa raddoppia Lollo su assist di Lasagna, che poco prima aveva sfiorato il 2-0. Accorcia Zapata, ma non basta all'Udinese per riagguantare il pareggio.

LA PARTITAIl Carpi non molla e non ha nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale nella lotta salvezza. Così la squadra di Castori vince 2-1 contro l'Udinese giocando una gara attenta e con poche sbavature. Male i friulani, che regalano praticamente un tempo agli avversari. Widmer e Perica sono irriconoscibili, le manovre lente e prevedibili. Al contrario, il Carpi ha voglia di vincere e corre su tutti i palloni creando diverse palle gol. Al 5' Bianco va al tiro, ma la palla si perde nell'area dell'Udinese. L'unico sussulto dei friulani è una conclusione forte da fuori di Thereau, ma Belec respinge in angolo. Sembra il risveglio della formazione di Colantuono, invece è soltanto un episodio. Anzi, al 18' sono gli emiliani a sfiorare il vantaggio con Zaccardo, ma Karnezis ipnotizza il difensore, campione del mondo nel 2006, e salva con i piedi. Passano 8' e il risultato cambia: assist di Bianco e rete di Pasciuti, che di testa firma il suo primo centro in A. E fa anche di meglio: ha segnato dalla D alla A con la stessa maglia. Nella storia del nostro calcio, mai nessuno come lui (Raffalele Rubino, con quella del Novara, aveva fatto dalla C2 alla A). Non finisce qui perché al 33' Letizia ci prova con un bolide da fuori, ma la sua conclusione termina sul fondo.



Nella ripresa è sempre il Carpi a fare la partita. Al 14' Lasagna sfiora il 2-0 con un bel tiro in area, ma Karnezis devia ancora in angolo. Il portiere dei friulani non può fare nulla al 25': assist di Lasagna e rete di Lollo. Gli emiliano volano sul 2-0. Passano 3' e l'Udinese dà segnali di risveglio con Zapata, bravo a entrare in area e trafiggere Belec, accorciando le distanze. Il Carpi non molla e ci prova con una punizione di Zaccardo, ma la barriera respinge. Ed ecco che al 38' l'Udinese va vicinissima al 2-2, ma la conclusione di Badu centra il palo. Finisce 2-1 per il Carpi, che sale a 14 punti in classifica.

LE PAGELLEBianco 6.5 - Suo l'assist per il gol del vantaggio. Tiene botta al centrocampo dell'Udinese si fa vedere anche in attacco

Pasciuti 7 - Un record così non ce lo aveva nessuno. Dalla D alla A in gol con la stessa maglia

Lasagna 7 - Appena entrato scalda i guanti di Karnezis con un gran tiro in area. Suo l'assist per Lollo

Karnezis 6.5 - Sullo 0-0 salva su Zaccardo, poi nella ripresa devia in angolo un bolide di Lasagna

Widmer 4.5 - Questa volta gioca davvero male. Ci mette del suo sul gol del vantaggio firmato da Pasciuti

Zapata 6.5 - Il Carpi raddoppia, ma lui non si arrende mai e firma subito il gol del 2-1