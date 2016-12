Carpi-Napoli 0-0: passo indietro per gli azzurri

Si impantana al Braglia di Modena la corsa del Napoli di Sarri. Dopo due "manite" gli azzurri sono stati bloccati sullo 0-0 dalla matricola Carpi in un match povero di vere emozioni. Serata tranquilla per i due portieri praticamente mai impegnati, con qualche spunto nel finale: Gabbiadini si divora il gol vittoria all'88' mentre un minuto dopo è giustamente annullata la rete di Callejon . Per gli emiliani è il primo punto interno.

LA PARTITA

Se Carpi, pardon Modena, era la prova del nove di questo Napoli targato Sarri, non è riuscita. Il taglio col passato tanto auspicato da società e tifosi non è arrivato e dopo le grandi prove contro Bruges e Lazio, gli azzurri si sono impantanati contro una piccola, anzi, una matricola ai primi passi in Serie A. Come col Sassuolo due stagioni fa, o col Novara tornando indietro giusto per fare degli esempi. Più che il pareggio in sé però è stato il modo con cui è maturato questo 0-0 che ha fatto storcere il naso. Demerito del Napoli, certo, ma vanno dati i giusti meriti al Carpi di Castori che questa volta è riuscito a mantenere inviolata la porta e muovere un passettino in classifica. Il giusto premio per ordine e disciplina.

Al Napoli però è oggettivamente manca la lucidità e la brillantezza del recente passato. L'acciaccato Hamsik in mezzo al campo ha giocato al rallentatore, Valdifiori ha confermato di essere ancora un pesce fuor d'acqua nella nuova realtà e Higuain davanti non ha trovato (di poco) il guizzo vincente del fuoriclasse. Risultato: tredici conclusioni, solo due verso Benussi prima e Brkic poi, nemmeno troppo pericolose.

Contro il muro eretto in fase difensiva dal Carpi con dieci uomini dietro la linea del pallone, Sarri non ha saputo trovare i binari giusti per incanalare in discesa la partita. Poche le sovrapposizioni sugli esterni e quasi sempre con la modalità moviola inserita, ancora meno gli spunti uno contro uno di Insigne e Mertens, sempre raddoppiati e neutralizzati nel creare gioco. La giocata del singolo è mancata e al momento della verità, precisamente al minuto 88 alla prima vera grande occasione, nell'unica distrazione difensiva degli emiliani a Gabbiadini non è riuscito il tocco vincente a tu per tu con Brkic.

Rimandato quindi il Napoli di Sarri, promosso invece nel suo piccolo questo Carpi che di più francamente non poteva fare. Bene Matos in ripartenza e tutta la fase difensiva.