Caro biglietti, pioggia di palline su Stoccarda-Dortmund

La dura protesta contro il caro-biglietti varca i confini della Premier League e sbarca in Germania. Durante il match di Coppa di Lega tra Stoccarda e Borussia Dortmund , infatti, i tifosi ospiti hanno iniziato a lanciare in campo decine e decine di palline da beach-tennis colorate costringendo l'arbitro a sospendere temporaneamente il match. Una protesta singolare e pacifica per dare un segnale forte al club da parte di una delle tifoserie più calde d'Europa.

Una protesta, quella dei tifosi gialloneri, che segue quella dei supporter del Liverpool, che nell'ultimo weekend di Premier League hanno abbandonato gli spalti per contestare l'aumento della tariffe. Al 77esimo minuto della gara con il Sunderland (il prezzo è salito da 59 ad appunto 77 sterline), 10mila persone hanno abbandonato la Kop per la prima volta nella storia al grido di "enough is enough" e ora in Premier si teme un effetto a catena.