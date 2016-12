Carlo Ancelotti, 73 palleggi consecutivi in allenamento 

11:52 - Un fenomeno per allenare i Galacticos: Carlo Ancelotti ribadisce che ha i numeri giusti per allenare il Real Madrid. Così, nel prepartita di Champions League contro il Ludogorets, durante l'allenamento di rifinitura, l'ex tecnico di Chelsea e Milan si lancia in una serie di palleggi. Alla fine il pallone rimbalza 73 volte senza mai cadere per terra. L'impresa, filmata da Canal Futbolista, non ha però suscitato grande impressione nelle stelle del Real.