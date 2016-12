Carica Lippi: "Voglio allenare agli Europei"

11:03 - Marcello Lippi promuove Antonio Conte ct, spegne le polemiche sugli stage della Nazionale e sogna di allenare agli Europei. Il tecnico viareggino parla a Radio Anch'io - Lo Sport su Radio 1 Rai: "Tornare ad allenare in Italia? No, ho deciso da tempo di non fare più l'allenatore di club, voglio concentrarmi su questo ruolo di direttore tecnico in Cina. Quando finirà, tornerò in Italia e se ci sarà una nazionale interessante mi piacerebbe partecipare agli Europei, che non ho mai fatto".

Sull'Italia di Antonio Conte parla delle visite alle squadre di club e promuove questa iniziativa: "Il ct allena tutti quindi, per la sua mentalità, va da tutte le squadre, anche da quelle che poi la domenica fanno giocare 11 stranieri. Ma lui vuole trasmettere a tutti la sua idea e rispettare il suo ruolo con il suo programma". Mentre sugli stage tanto richiesti da Conte, Lippi è meno rigido: "Gli stage della nazionale sono ovviamente importanti ma non mi sembra la cosa più importante. Sarebbe più utile sistemare meglio le date del calendario, ad esempio anticipare l'avvio del campionato in vista degli Europei, e anche instaurare un rapporto più stretto tra il ct e gli allenatori di club".

Lippi, dopo aver vinto tutto col Guangzhou l'anno passato, quest'anno ha vinto "solo" il campionato, cedendo poi la panchina a Fabio Cannavaro e passando al ruolo di direttore tecnico: "L'annata è stata molto difficile, soprattutto a livello psicologico. L'anno scorso avevamo vinto tutto, anche la Champions d'Asia, e avevamo fatto la finale del Mondiale per Club col Bayern Monaco, una stagione lunghissima, fantastica ma anche molto faticosa. Quest'anno l'abbiamo pagata in termini di fame e attenzione e siamo usciti nei quarti della Champions d'Asia contro la squadra australiana che poi ha vinto ma era alla nostra portata".

Nel Guangzhou ci sono gli italiani Gilardino e Diamanti, nomi accostati a diverse squadre per il mercato di gennaio, ma l'ex ct non crede possano rientrare subito: "Diamanti e Gilardino? Ci sono dinamiche di mercato che possono portare cambiamenti ma al momento non sento che vogliono tornare in Italia". In chiusura una battuta sulla finale di Supercoppa italiana a Doha tra Juventus e Napoli, due squadre che Lippi ha allenato in passato: "La Juventus è forte ma il Napoli è una squadra fatta per le partite secche. Dico 50-50".